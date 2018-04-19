Tezcan: Bana göre en büyük aday Kılıçdaroğlu'dur

19 Nisan 2018

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tarihini 24 Haziran olarak açıkladığı erken seçimle alakalı açıklamalarda bulundu.

NTV'de konuşan Tezcan, "Yönetemediklerinden erken seçim kararı alındı" diyerek şunları dile getirdi:

"AK Parti tek adam peşinde. 15 Temmuz sonrası 20 Temmuz darbesini yaptılar. O günden sonra adım adım tek adım rejimine gidildi. Bunun son aşaması 16 Nisan mühürsüz referandumuydu. OHAL KHK'larıyla fiilen tek adam rejimini uygulamaya başladılar. Bu çerçevede yönetemiyorlar. Ekonomik sıkıntılar yükseldi, dövizin ateşi düşmüyor. Enflasyon ve işsizlik çift haneli rakamlara geldi. Bu nedenle hep bir arayış içindeler. Her geçen gün daha kötüye gidecek iş. 2019'a kadar problemleri çözebileceklerine inansalar zamanında seçim yapıyoruz diyeceklerdi."

"Türkiye içeride ve dışarıda ciddi krizlerin yaşandığı bir duruma geldi" diyen Tezcan, "Baskın seçim bu ama şikayet anlamında söylemiyoruz. Sayın Devlet Bahçeli tek adam rejiminin sözcülüğüne soyunmuştur. 26 Ağustos telaffuz edildiği an 'hodri meydan' dedik. Türkiye bu problemden çıkmak zorunda dedik.24 Haziran dediler, Meclis karar verir deme tenezzülünde de bulunmadı. Meclis'in üzerinde olduğunu ima eder bir dil kullandı. 24 Haziran'a meseleyi seçerek güya muhalefeti hazırlıksız yakalayarak işi kotarma düşüncesine girdiler. Biz bu tabloda baskın seçim yapmak da isteseler baskın seçim onları basacak" ifadelerini kullandı.

CHP'nin muhtemel adayını açıkladı

Tezcan açıklamalarının devamında şunları söyledi:

"Adaylık konusunda tarih bizi sıkıştırmadı. Biz hodri meydan dedik. Biz seçime hazırız. Ama kavganın bile mertçe olanı makbuldür. Erken seçim, baskın seçim yapacaksın OHAL şartları altında seçime sokamazsınız. Seçim olmasın demiyorum ama bu seçimi zedelemeyin. Bu seçime gölge düşürürüz. Bugünden itibaren OHAL'i kaldıralım.

Biz adaylık konusunda avantajlı konumdayız. Tek adam koalisyonunun bir adamı var başka seçeneği yok. Birinci turda da ikinci turda da aday Erdoğan olacak. Biz öyle değiliz. Millet her gün 5 sefer TV'lerde konuşup hakaret eden cumhurbaşkanı istemiyor. Sandık geldi, bir huzura kavuşalım. Bizim seçeneklerimiz çok geniş, aday konusunda sıkışmadık. Farklı kesimlerin de gönlünü hoş tutacak bir cumhurbaşkanı seçmek istiyoruz. Birinci turda kim kazanırsa eyvallah. İkinci tura kalırsa demokrasi etrafında uzlaşanlar bir araya gelirler. Birinci turda da tek aday etrafında toplanılabilir.

Bana göre CHP içinde en büyük aday Kılıçdaroğlu'dur. Gönlümden geçen isim Genel Başkanımızdır. Ama adayımız Kılıçdaroğlu'dur deme yetkim yok. Bu beni gönlümden geçendir. Bu mesele sadece birini aday yapma meselesi değildir. Bu mesele sonuç alma meselesidir. En kısa sürede adayımızı belirleyeceğiz. Önümüzdeki günlerde çok hızlı bir şekilde belirleyeceğiz. PM bir karar verecek bu konuda. Bizim için 2 günlük bir iştir."