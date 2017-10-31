Tezcan: Bedel ödenecekse ilk biz ödeyeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan CHP Sözcüsü Tezcan, "Sözlerim siyasi bir eleştiridir. Bedel ödenecekse ilk biz ödeyeceğiz" dedi.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılan CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, konuya ilişkin açıklama yaptı.
Tezcan, "Sözlerim siyasi bir eleştiridir. Bedel ödenecekse ilk biz ödeyeceğiz" diye konuştu.
Tezcan, Tekirdağ'da yaptığı bir konuşmada, "Recep Tayyip Erdoğan faşist diktatördür. Onların anladığı dilden söylüyorum, diktatörün şeddelisidir hem de" ifadelerini kullanmıştı.