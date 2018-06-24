Tezcan: Şanlıurfa'dan yoğun şikayetler geliyor

24 Haziran 2018

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan seçim güvenliğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin bütün sandıklarında sandık güvenliğini sağlama konusunda hem partili görevlilerin hem de Adil Seçim Platformunun iş birliği içinde çalışma yürüttüğüne işaret eden Tezcan, "Çeşitli bölgelerde zorluk çıkarıldığı durumlar söz konusu. Anlık müdahale ediyoruz. Seçim İzleme ve Koordinasyon Merkezimiz günün ilk saatlerinden itibaren etkin, aktif bir şekilde çalışıyor." ifadesini kullandı.

"İktidar merkezli kaynakların süreci germe konusunda özel bir çaba harcadığını" öne süren Tezcan, "Öncelikle iktidara, kamu görevlilerine bu konuda çok dikkatli davranmaları çağrımızı bir kez daha tekrar etmek istiyoruz. Toplumda gerginlik ve huzursuzluk yaratacak adımlardan kaçınılması gerekir." dedi.

"Çok şikayet geldi"

Tezcan, seçim güvenliğine ilişkin, Şanlıurfa'dan sabahtan bu yana yoğun şikayetlerin geldiğini bildirdi.

CHP'li 3 milletvekilinin üç gündür Şanlıurfa'da olduklarını ve oylarını da orada kullandıklarını aktaran Tezcan, şöyle devam etti:

"Onlardan gelen bilgiler ve Urfa bölgesinde yaşananlar, özellikle dikkate değer ve ciddiye alınması gereken hususlar. Bu konuda arkadaşlarımız mahallinde müdahale etti. Hem yerel ilçe seçim kurulları hem de Yüksek Seçim Kurulu nezdinde müdahalelerimizi yaptık. Güvenliği sağlamaya çalışıyoruz."

Yaşanan çarpıcı olayları kamuoyuyla paylaşmanın zorunlu olduğunu belirten Tezcan, "Birincisi Suruç 1043 numaralı sandık. Bu sandıkta çok açık bir şekilde toplu oy kullandırılmış. Sabah erken saatlerde sahte oy kullandırma." dedi.

Tezcan, sözlerini basın mensuplarına izlettirdiği bir videonun ardından sürdürerek, şu iddialarda bulundu:

"Görüntü gerçektir. Suçüstü yakalandılar, seçim güvenliğini ortadan kaldırıp sahte oy kullanmanın delili. İzlediniz. Sabahın erken saatlerinde oylar kullanılmadan toplu olarak sandığa oy atılıyor. Bu bir örnek görüntülü. Şanlıurfa Eyyübiye ilçesi Yaşar köyünde 2313 numaralı sandıkta, gece 100 oy kullanılıp sandığa getirilmiş. Oradaki görevli arkadaşlar tutanak tutuyorlar. Burada 100 oyun Cumhur İttifakı'na kullanıldığına ilişkin de beyan var."

"Sandık sandık tespit ettik"

Bölgede CHP tarafından gönderilen müşahitleri sandıklara sokmamak için darp, tehdit ve saldırının söz konusu olduğunu öne süren Tezcan, bunları sandık sandık tespit ettiklerini söyledi.

Haliliye ilçesi Uluhan İlkokulunda müşahitlerin darbedildiğini savunan Tezcan, "Müşahit olarak gitmek isteyenler sandıklara alınmıyor. İçerde müşahit olarak görev yapanlar sandıklardan baskıyla tehditle çıkarılıyor." ifadesini kullandı.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde müşahit olarak sandık kurulunda görev almak üzere gidenlerin sandık kurulunda görev almalarının fiilen engellendiğini ileri süren Tezcan, "Van'ın İpekyolu ilçesinde Fevzi Geyik İlkokulunda kolluk kuvvetleri kapıda kimlik ve seçmen bilgi kağıdı kontrolü yapıyor, müşahitleri 'seçmen bilgi kağıdınız, kimliğiniz yok' diye okula almıyor." dedi.

Tezcan, Şanlıurfa'daki bazı köyleri ve oy kullanılan sandık numaralarını okuyarak, "Tek tek liste uzuyor. Bunların tamamı tek tek liste halinde. Buralar tehdit, baskı, sandıklar da müşahitlerin sokulmadığı, görev yaptırılmadığı, çalıştırılmadığı sandıklar. Bunlarla ilgili arkadaşlarımız çalışma yürütüyorlar." iddiasında bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, Suruç ilçesinde sokaklarda silahlı kişilerin seçim ortamını tehdit eder vaziyette gezdiğini, seçmenin baskı altına alınmaya çalışıldığını da savundu.

Kamu görevlileri ve güvenlik güçlerini seçim güvenliğini sağlamak konusunda dikkatli davranmaya, gerekli önlemleri almaya çağıran Tezcan, "Mahkeme kadıya mülk değildir, daha önce de söyledik, vatandaşın özgürce oy kullanmasının önüne geçenler bunun mutlaka hukuk önünde hesabını verecektir." ifadesini kullandı.

Tezcan, milletvekillerinin bölgeyi birebir takip ettiğini, sayım, döküm işlemlerinde de aynı hassasiyeti göstereceklerini vurguladı.

"Müşahitlerin sandıklarda görev yapmasını sağlayacağız"

Tezcan, "adilsecim.net" adresi üzerinden seçim sonuçlarını güvenli bir şekilde paylaşacaklarını kaydetti.

Şanlıurfa'da seçim güvenliğine yönelik soru üzerine Tezcan, şu yanıtı verdi:

"Sandıklardan bazı müşahitleri zorbalıkla, baskıyla çıkardıkları doğrudur. Ama tekrar bu konuda arkadaşlarımızın mücadelesi, çabası devam ediyor. Tekrar o sandıklarda müşahitlerimiz görev yapma konusunda kararlı bir biçimde tekrar döndüler. Bütün müşahitlerin engellemelere rağmen sandıklarda görev yapmasını sağlayacağız."

Tezcan, bir soru üzerine, Türkiye'nin seçim birikimi güçlü bir ülke olduğunu ve milletin oyunu koruma konusunda kararlı olduklarını bildirdi.

"Adilsecim.net" adresiyle ilgili, "Seçim sonuçlarını takip ettiğiniz bir sistem kuruldu. Veri girişini nasıl yapacaksınız? Bu sonuçları daha sonra YSK ile karşılaştıracak mısınız? Sistemi test etmeye başladınız mı?" sorusuna karşılık Tezcan, sistemin test edildiğini, veri girişlerinin 281 binin üzerinde sandıkta görevli, 600 bin sandık görevlisi üzerinden yapılacağını ifade etti.

Tezcan, sistemdeki verileri bütün basın kuruluşlarının bilgisine açacaklarına işaret ederek, "Kurulan sistem hem Yüksek Seçim Kurulundan hem Anadolu Ajansından aktarılanları takip edebilecek hem de bizim gerçek alandan aldığımız veriler bu sistem içerisine girecek. Test edilip kamuoyuyla paylaşılacak." dedi.

Kaynak: AA