Tezcan'dan kurultay açıklaması

28 Haziran 2018

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan CHP'nin kurultaya gideceği iddialarına yanıt verdi.

Habertürk TV'de kurultay çağrılarını değerlendiren Tezcan, "Şu anda kurultay gündemimizde yok. Partililerin bir kısmı her seçim sonrası ister. Biz buraya kadar güçleri birleştirerek geldik. Bizim bundan sonra da dinamik kadroları bir arada tutmak gerekir. Bunun yeri kurultay değildir. İnce böyle bir istek içinde hiç olmadı" şeklinde açıklamada bulundu.

"Disiplin konusunu bizde PM'de öğreneceğiz" ifadesini kullanan Tezcan, "CHP'de kurultay istedi diye kimse disipline verilmez. Ne genel başkanımızın ne partinin böyle tutumu olmaz. Partiyi yaralayan konular disiplin konusu olur. Onu da PM'de göreceğiz" dedi.