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'Tezcan'ın sözleriyle ilgili yasal yollara başvurulacak'

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, CHP Genel Başkan Yardımcısı Tezcan'ın nefret söylemi konusunda yasal yollara başvurulacağını kaydetti.

'Tezcan'ın sözleriyle ilgili yasal yollara başvurulacak'
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan'ın nefret söyleminin, anamuhalefet adına bir utanç vesikası olduğunu belirtti.

Bunun siyaset olmadığını, milletin iradesine düşmanlık olduğunu vurgulayan Kalın, bu konuda yasal yollara başvurulacağını kaydetti.

Kaynak: AA

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