TGA’nın yeni yönetimi ilk toplantısını yaptı

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın (TGA) yeni yönetim kurulu ilk toplantısını bugün yaptı. Toplantıya Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yanı sıra Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Bakan Başdanışmanı A. Tayfun Topal ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürü Timuçin Güler katıldı.

Geniş katılımlı toplantı

Toplantıda, yeni seçilen yönetim kurulu üyeleri; Havalimanı ve Terminal İşletmesi Temsilcisi Serkan Kaptan, Akdeniz Bölgesi temsilcileri Cengiz Haydar Barut, Hüseyin Gümrükçüler, Ece Tonbul, Doğu Anadolu Bölgesi Temsilcisi Oktay Aksoy, Ege Bölgesi Temsilcisi Ercan Torunoğulları, Güneydoğu Anadolu Bölgesi Temsilcisi Deniz Güler, İç Anadolu Bölgesi Temsilcisi Murat Yavuz, Karadeniz Bölgesi Temsilcisi Metin İnan, Marmara Bölgesi Temsilcileri Murat Başer, Mahir Özbek, Seyahat Acentaları Temsilcisi Hüseyin Kurt ve Yeme, İçme ve Eğlence Temsilcisi Mehmet Akdağ’ın yanı sıra THY’yi temsilen Ahmet Okutmuş hazır bulundu. Ayrıca TGA Genel Müdürü Sinan Seha Türkseven ile TGA Genel Müdür Yardımcısı Elif Balcı Fisunoğlu da toplantıya katıldı.

2025 turizm verileri ve yeni dönem hedefleri

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, TGA’nın yeni yönetim kurulu üyeleriyle ilk toplantıyı gerçekleştirdiklerini belirterek, “Türk turizmini artık yalnızca bölgesel değil, küresel ölçekte bir güç haline geldi. Sektör de yılı tarihi bir rekorla kapattı. Türkiye’nin 2025 yılı turizm geliri 65 milyar 231 milyon dolar, geçtiğimiz yıl 64 milyon ziyaretçi ağırladık, 2026 yılında 68 milyar dolar gelir hedefliyoruz.

Bunu hep birlikte gerçekleştireceğiz” dedi. Bakan Ersoy, Türkiye’nin tanıtım stratejisinde kullanılan “mini dizi” modelinin de küresel ölçekte büyük başarı yakaladığını belirtti, "An Istanbul Story" dizisinin tek bir bölümünün 32 milyon izlenmeye ulaştığını, en düşük izlenen içeriğin bile 10 milyon görüntülenme aldığını vurguladı.

“Yeni rekorlara hep birlikte imza atacağız”

Bakan Ersoy, göreve başlayan yeni yönetim kurulu üyelerine başarılar dileyerek, “Ülkemiz turizmini daha ileriye taşıyacak bu yeni dönemin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Yeni rekorlara hep birlikte imza atacağız” ifadelerini kullandı.