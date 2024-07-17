Thodex davası yeniden: Faruk Fatih Özer'e tahliye yok

Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 21 sanık, yeni iddianame kapsamında tekrar hakim karşısına çıktı. Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Faruk Fatih Özer, Güven Özer, Cem Uzunoğlu ve Zuhal Özer, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Duruşmada başka dosyadan tutuklu olan Serap Özer ile tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları da hazır bulundu. Savunması alınan sanık Faruk Fatih Özer, önceki ifadelerini tekrar ettiğini belirterek tahliyesini talep etti.

'Alakam yok... Sadece maaşlı çalışanım...'

Sanık Güven Özer de suçlamayı reddettiğini ifade ederek, "Şirketin kurumsal yapısına bakıldığında bu şirketle hiçbir alakam olmadığı görülecektir. Bu şirketle alakalı imza yetkim de yoktur. 22 yıldır ticari hayatımda saygın ve itibarlı bir iş insanıydım. Maalesef üzerime atfedilen suçtan dolayı 4 yıldır tutukluyum." dedi.

Sanık Serap Özer ise 2018'de iş aradığı sırada, kardeşinin eleman ihtiyacı olan şirketinde ön muhasebede işe başladığını ve kardeşinin şirketinde çalışmasının kendisine en ufak bir ayrıcalık sağlamadığını dile getirdi.

'Herhangi bir örgüt yapısı görmedim'

Maaşı dışında hiçbir menfaat elde etmediğini ileri süren Özer, "Biz suç işlemek anacıyla bir araya gelemedik, örgüt kurmadık, örgüt yönetmedik. Ben çalıştığım yaklaşık 3 yıl boyunca Faruk Fatih Özer'in yasa dışı en ufak bir eylemine, talimatına şahit olmadım. Herhangi bir örgüt yapısı görmedim." diye konuştu.

Tutukluluğa devam kararı

Görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı ise Faruk Fatih Özer'in tutukluluk halinin devamını talep etti. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Faruk Fatih Özer'in tutukluluk halinin devamına karar verdi. Heyet, duruşmaya gelmeyen 2 sanık hakkında ise yakalama kararı çıkartılmasına hükmederek duruşmayı erteledi.