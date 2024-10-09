THY kaptan pilotu uçuş sırasında hayatını kaybetti!

Türk Hava Yolları’nın (THY) TK204 sefer sayılı Seattle-İstanbul uçuşunu gerçekleştiren TC-LGR kuyruk tescilli Airbus 350 tipi uçağında görevli kaptan pilot İlçehin Pehlivan, uçuş sırasında aniden fenalaşarak baygınlık geçirdi. Pehlivan, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kaptan pilotumuz İlçehin Pehlivan’ın vefat haberini derin bir üzüntüyle paylaşıyoruz. Başta kederli ailesi olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarımıza sabır diliyoruz" ifadelerine yer verdi.

TK204 sefer sayılı Seatle- İstanbul seferini icra eden TC-LGR kuyruk tescilli Airbus 350 tipi uçağımızın Kaptan Pilot’u İlçehin PEHLİVAN, sefer esnasında baygınlık geçirmiştir. Kaptanımıza uçakta yapılan ilk doktor müdahalesi sonuçsuz kalınca 1 kaptan ve 1 yardımcı pilottan… — Yahya ÜSTÜN (@yhyustun) October 9, 2024

59 yaşındaki kaptan pilot Pehlivan’ın, 2007 yılından bu yana Türk Hava Yolları’nda görev yaptığı ve uçuş öncesinde herhangi bir sağlık problemi olmadığı belirtildi. Pehlivan’ın en son 08 Mart 2024 tarihinde Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş Havacılık Tıp Merkezi’nde yapılan periyodik muayenesinde, göreve devam etmesine engel herhangi bir sağlık sorunu tespit edilmemişti.

Uçak New York’a acil iniş yaptı

Kaptan pilotun baygınlık geçirmesi üzerine kokpitteki yardımcı pilot, uçağın kontrolünü devralarak New York John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı’na acil iniş yaptı. Yaşanan acı kaybın ardından Türk Hava Yolları, yolcuların Türkiye’ye dönüşlerini New York üzerinden yeniden planladığını ve gerekli tüm tedbirlerin alındığını duyurdu. THY yetkilileri, yolcuların güvenliği ve konforu için ek önlemler alındığını belirtti.