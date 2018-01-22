THY uçağı başka havaalanına yönlendirildi
İstanbul-Tokyo seferini yapan THY uçağı, varış meydanındaki olumsuz hava koşulları ve başka bir havayoluna ait uçağın iniş yaptıktan sonra kayarak pisti kapaması nedeniyle Osaka Havalimanı'na yönlendirildi.
Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Tokyo seferini yapan uçağı, varış meydanındaki olumsuz hava koşulları ve başka bir havayoluna ait uçağın iniş yaptıktan sonra kayarak pisti kapaması nedeniyle Osaka Havalimanı'na yönlendirildi.
THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, 289 yolcu taşıyan Airbus 330 tipi TK 52 sefer sayılı uçağın Tokyo'ya gitmek üzere İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan kalktığı belirtildi.
Açıklamada, Narita Uluslararası Havalimanı'na inmesi beklenen uçağın, varış meydanındaki olumsuz hava koşulları (kar fırtınası, düşük görüş) ve başka bir havayoluna ait uçağın iniş yaptıktan sonra kayarak pisti kapaması nedeniyle Osaka Havalimanı'na yönlendirildiği kaydedildi.
Uçağın, Osaka'ya indikten sonra tekrar Tokyo'ya gitmek üzere havalanacağı bildirildi.
Kaynak: AA