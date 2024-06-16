THY'den 'gecikme' açıklaması

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, bayram tatili süresince ilave talebi karşılamak için ek seferler düzenlendiğini, ancak meteorolojik etkiler ve Avrupa'da yaşanan hava sahası yoğunluklarının gecikmelere neden olabildiğini bildirdi.

Yolcularının memnuniyetini daima odak noktası aldıklarını belirten Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

''Uçuşlarımızın zamanında kalkışına yönelik sergilediğimiz tüm gayrete rağmen mevcut meteorolojik etkiler ve özellikle Avrupa'da yaşanan hava sahası yoğunlukları nedeniyle seferlerimize kalkışlarında slot uygulanmakta ve bu da zaman zaman gecikmelere neden olabilmektedir. Süreci minimize etmek adına yetkili ekiplerimiz bilfiil çalışmakta olup, uçuşlarının güncel durumuyla ilgili olarak da yolcularımıza vakitlice ulaşmaktadırlar. Bu oldukça yoğun bayram trafiğinde yolcularımızın uçuşlarını, Türk Hava Yolları kalitesinden zerre ödün vermeksizin icra etme gayretimizle kendilerine iyi uçuşlar diliyor, Kurban Bayramlarını tebrik ediyoruz."