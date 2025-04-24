THY'den iç hat uçuşları için tavan fiyat kararı

Türk Hava Yolları (THY), 30 Nisan'a kadar iç hat uçuşlarında tek yön ve aktarmasız ücretlerin tavan fiyatının 2 bin 850 TL olarak belirlendiği duyurdu.

Konuyla ilgili açıklamayı yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Değerli Yolcularımız, 30 Nisan 2025 tarihine kadar iç hat uçuşlarımızda tek yön ve aktarmasız ücretlerimizin tavan fiyatını 2850₺ olarak belirledik. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerini kullandı.

Değerli Yolcularımız,



30 Nisan 2025 tarihine kadar iç hat uçuşlarımızda tek yön ve aktarmasız ücretlerimizin tavan fiyatını 2850₺ olarak belirledik.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur. — Yahya ÜSTÜN (@yhyustun) April 24, 2025

Deprem sonrası ilave sefer ve tavan fiyat kararı

Öte yandan, İstanbul'da dün peş peşe meydana gelen depremlerin ardından THY, ihtiyaç duyulan noktalara ilave seferler gerçekleştirileceğini belirterek, yurt içi bilet tavan fiyatının 1750 lira olarak belirlendiğini açıklamıştı.