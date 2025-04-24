THY'den iç hat uçuşları için tavan fiyat kararı
Türk Hava Yolları, iç hat uçuşlarında tek yön ve aktarmasız ücretlerin tavan fiyatını duyurdu. Konuyla ilgili açıklamayı yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, 30 Nisan'a kadar tavan fiyatların 2 bin 850 TL olacağını kaydetti.
Türk Hava Yolları (THY), 30 Nisan'a kadar iç hat uçuşlarında tek yön ve aktarmasız ücretlerin tavan fiyatının 2 bin 850 TL olarak belirlendiği duyurdu.
Konuyla ilgili açıklamayı yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Değerli Yolcularımız, 30 Nisan 2025 tarihine kadar iç hat uçuşlarımızda tek yön ve aktarmasız ücretlerimizin tavan fiyatını 2850₺ olarak belirledik. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerini kullandı.
Değerli Yolcularımız,— Yahya ÜSTÜN (@yhyustun) April 24, 2025
30 Nisan 2025 tarihine kadar iç hat uçuşlarımızda tek yön ve aktarmasız ücretlerimizin tavan fiyatını 2850₺ olarak belirledik.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Deprem sonrası ilave sefer ve tavan fiyat kararı
Öte yandan, İstanbul'da dün peş peşe meydana gelen depremlerin ardından THY, ihtiyaç duyulan noktalara ilave seferler gerçekleştirileceğini belirterek, yurt içi bilet tavan fiyatının 1750 lira olarak belirlendiğini açıklamıştı.