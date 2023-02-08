THY'den yeni karar: Rezervasyon uygulaması kaldırıldı
THY, Kahramanmaraş'taki depremlerin vurduğu kentlere yapılacak uçuşlarda rezervasyon uygulamasının kaldırıldığını duyurdu.
Haber Merkezi
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Türk Hava Yolları (THY), deprem bölgesindeki illerden yapılacak tahliye uçuşlarında rezervasyon uygulamasının kaldırıldığını duyurdu.
THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Tahliye seferlerimiz için rezervasyon sistemini kaldırdık. Yolcularımızdan ricamız, havaalanlarında yetkili personellerin yönlendirmelerini beklemeleridir" bilgisine yer verildi.
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