Tıbbi kenevir yasası çıktı! Ürünler eczanelerde satılacak, sıkı takip edilecek!

Eczanelerde tıbbi kenevir dönemi başlıyor! Tartışmalara neden olan kenevir düzenlemesi, yapılan revizyon sonrası Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yasalaştı.

Yeni yasa kapsamında, ilaç etkin maddesi elde etmek amacıyla yapılan kenevir yetiştiriciliği, artık tıbbi ürünler, sağlık destek ürünleri ve kişisel bakım ürünleri üretimi için de yapılabilecek.

Düzenlemeye göre, kenevirden elde edilecek ürünlerde uyuşturucu etkisi olmayacak ve sadece eczanelerde satışı yapılabilecek.

İki bakanlık sorumlu olacak

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; yasa çerçevesinde, kenevirin üretim ve hasat süreci Tarım ve Orman Bakanlığı’nın sorumluluğunda yürütülecek. İşleme, ihracat, ruhsatlandırma, izin ve satış gibi süreçlerden ise Sağlık Bakanlığı sorumlu olacak. Ürünlerin piyasaya sunulması ise elektronik takip sistemiyle denetlenecek.

Muhalefetten “esrar” uyarısı geldi

Düzenleme, kamuoyunda olduğu kadar siyasette de uzun süredir tartışma konusu olmuştu. Muhalefet partileri, Türkiye'deki bağımlıların yüzde 80’inden fazlasının esrar bağımlısı olduğunu hatırlatarak, bu düzenlemenin kötüye kullanım riskini artırabileceğini savundu.

Ancak hükümet yetkilileri, dünyada kenevirin en sıkı şekilde denetlendiği ülkelerden birinin Türkiye olduğunu belirterek, yasal netliğin ve kontrol sistemlerinin ürünlerin kötüye kullanılmasının önüne geçeceğini ifade etti.

Tıbbi kenevir hangi ürünlerde kullanılacak?

Yeni düzenlemeyle birlikte kenevir;

* Tıbbi ürünler,

* Destek ürünleri,

* Sağlık ürünleri,

* Kişisel bakım ürünleri gibi kategorilerde uyuşturucu etkisi taşımayacak dozlarda kullanılabilecek.

Yasayla birlikte eczaneler, bu ürünlerin tek satış noktası olacak ve yetkisiz satışa izin verilmeyecek.