Ticaret Bakanlığı açıkladı! 2,6 milyar TL'lik uyuşturucu ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı, Gümrük Muhafaza ekiplerinin uyuşturucu kaçakçılığına yönelik çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı. Bakanlık, Gürbulak Gümrük Kapısı'nda yaklaşık 2 milyar 612 milyon TL değerinde 721 kilogram sıvı metamfetaminin ele geçirildiğini duyurdu.

2025'te 30 tonluk uyuşturucu imha edildi

Bakanlığın açıklamasında, bu operasyonla birlikte 2025 yılı başından bu yana gümrüklerde toplam 30 ton 100 kilogram ağırlığında, 40 milyar 30 milyon TL değerinde uyuşturucu maddenin yakalanıp imha edildiği belirtildi.

Operasyonun, Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yürütüldüğü aktarıldı. Risk analizleri sonucu şüpheli görülen bir TIR'ın detaylı aramasında, narkotik dedektör köpeği 'KONT' yardımıyla aracın çeşitli bölmelerine gizlenmiş sıvı metamfetamin bulundu.

"Uyuşturucu ticaretiyle mücadele öncelikli hedeflerimiz arasında"

Olayla ilgili soruşturmanın Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğü bildirildi.

Bakanlık açıklamasında, uyuşturucu ticaretine karşı mücadelenin 'sıfır tolerans' ilkesiyle sürdürüldüğü vurgulanarak, "Yüzyılın küresel felaketi olarak nitelendirdiğimiz uyuşturucu ticaretiyle mücadeleyi öncelikli hedeflerimiz arasında görüyoruz" ifadeleri kullanıldı.