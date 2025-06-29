Ticaret Bakanlığı'ndan 289 işletmeye fahiş fiyat denetimi! 114 milyon TL'lik ceza kesildi

Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, 25 Haziran 2025’te gerçekleştirdiği 42. toplantının ardından fahiş fiyat uygulamalarına dair yapılan denetimlerin sonuçlarını paylaştı. Denetimler sonucunda 289 işletmeye toplamda 114,7 milyon TL idari para cezası kesildiği belirtildi.

Zirai don sonrası fahiş fiyata sıkı denetim

Kurulun aldığı kararlar çerçevesinde, özellikle zirai don sonrası meyve ve sebze fiyatlarını haksız biçimde artıran işletmelere yönelik sıkı incelemeler yapıldı. Hal Kayıt Sistemi üzerinden yürütülen denetimlerde, 206 işletmenin bu kapsama girdiği belirlendi ve toplamda 79,5 milyon TL ceza uygulandı.

Zincir marketler, perakendeciler, ekmek ve simit fiyatları incelendi

Ayrıca, ulusal zincir marketler ve gıda perakendecilerine yönelik denetimlerde de haksız fiyat artışları tespit edildi. Bu kapsamda çeşitli işletmelere toplam 23,8 milyon TL para cezası verildi.

İstanbul'da yapılan kontrollerde ise ekmek ve simit fiyatlarında tarifeye aykırı satış yaptığı belirlenen 71 işletmeye toplam 10,6 milyon TL idari para cezası kesildi.

Toplamda 289 işletmeye uygulanan cezalarla birlikte Ticaret Bakanlığı, piyasa dengesini bozan uygulamalara karşı denetimlerin ve yaptırımların kararlılıkla süreceğini vurguladı. Bakanlık açıklamasında, "Vatandaşlarımızın haklarını korumak, piyasa dengesini ve tüketici refahını tehdit eden ve fırsatçılıkla mücadele etmek amacıyla, haksız fiyat artışlarına karşı denetim ve yaptırımlarımızı aynı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz" denildi.