Ticaret Bakanlığı'ndan bayram öncesi başkentte fiyat ve etiket denetimi

Ticaret Bakanlığı'na bağlı ekipler, bayrama sayılı günler kala market denetimlerini sıklaştırdı. Özellikle temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik etiketlerin incelendiği denetimlerde, ürünlerin etiket ile kasa fiyatı arasında fark bulunup bulunmadığına, etiketlerdeki ürün fiyatının son değişim tarihi ile önceki fiyatına bakıldı. Meyve ve sebze reyonlarında da ürünlerin menşe ve geliş fiyatları, Hal Kayıt Sistemi üzerinden kontrol edildi.

Ankara Ticaret Müdür Vekili Elif Tan, denetimlere ilişkin yaptığı açıklamada, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi piyasa denetimlerine yoğun şekilde devam ettiklerini söyledi. Denetimlerde odaklandıkları noktalara ilişkin bilgi veren Tan, şunları kaydetti:

"Fiyat etiketi denetimlerinde öncelikli olarak ürünün etiketinin bulunup bulunmadığını kontrol ediyoruz. Etikette malın ayırt edici özelliklerinden, üretildiği yer, satış ve birim fiyatı gibi önemli hususları inceliyoruz. Etiket fiyatı ile kasa fiyatının uyumlu olup olmadığının da kontrolünü gerçekleştiriyoruz. Herhangi bir uyumsuzluk durumunda ise her bir uygunsuzluk için 2 bin 200 lira idari yaptırım uyguluyoruz. Denetimlerimize yoğun şekilde devam edeceğiz."