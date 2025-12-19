Ticaret Bakanlığı'ndan sahte ilanlara ağır yaptırım! 173,3 milyon TL ceza kesildi

Ticaret Bakanlığı, elektronik ilan platformlarında yer alan sahte ilanlar, bu ilanlar üzerinden yapılan manipülatif fiyat artışları ile yetki belgesiz ve kayıt dışı emlakçılık faaliyetlerine karşı yürütülen çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü bildirdi.

Bu kapsamda Bakanlık, taşınmaz ilanlarının yayımlandığı platformlara kimlik ve yetki doğrulama yükümlülüğü getirirken, sürecin takibi amacıyla Elektronik İlan Doğrulama Sistemi'ni (EİDS) devreye aldı. İlan platformları ile EİDS arasında sağlanan entegrasyon sayesinde 1 Kasım 2023 itibarıyla taşınmaz ilanlarında kimlik doğrulaması uygulanmaya başlandı.

EİDS'nin ikinci aşaması olan yetki doğrulama uygulaması ise 1 Ocak'tan itibaren kiralık taşınmazlar, 7 Nisan'dan itibaren de satılık iş yeri ilanları için zorunlu hale getirildi. Bakanlık, ilerleyen dönemde diğer satılık taşınmaz ilanlarının da yetki doğrulama kapsamına alınmasını hedefliyor.

Yetkisiz kişilerin ilan girişi yapmasının önüne geçildi

Yetki doğrulama uygulamasıyla birlikte ilanlar yalnızca taşınmaz sahipleri, taşınmaz sahibinin birinci ve ikinci derece kan hısımları veya eşi ile taşınmaz sahibince yetkilendirilen yetki belgeli emlak işletmeleri tarafından verilebiliyor. Böylece yetkisiz kişilerin ilan girişi yapmasının önüne geçiliyor.

Bakanlık, ilan platformlarında yer alan taşınmaz ilanlarını yakından izleyerek piyasa dengesini bozacak nitelikte manipülatif fiyat artışlarına aracılık ettiği tespit edilen emlak işletmeleri ile EİDS'ye aykırı ilanlara yönelik idari yaptırımlar uyguluyor. Bu çerçevede bugüne kadar haksız fiyat artışlarına aracılık eden 1423 emlak işletmesine toplam 173,3 milyon lira idari para cezası kesildi.

Yetki belgeli emlak işletmesi sayısında yükseliş

Sistemin devreye alınmasıyla yetki belgesiz ve kayıt dışı emlakçılık faaliyetlerinde de azalma görüldü. EİDS'nin ilk uygulandığı dönemde 70 bin 360 olan yetki belgeli emlak işletmesi sayısı, yüzde 26 artışla 88 bin 572'ye yükseldi.

Öte yandan Bakanlık, EİDS'nin sektör ve vatandaşlar nezdinde bilinirliğini artırmak amacıyla kamu spotları, tanıtıcı dokümanlar, bilgilendirme toplantıları ve basın duyuruları gibi çeşitli çalışmalar yürütüyor.