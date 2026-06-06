Ticaret Bakanlığı'ndan sahte servis uyarısı: Yetkili servisler artık tek sistemde

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Ticaret Bakanlığı, yetkili servis gibi faaliyet gösteren sahte servislerle mücadele kapsamında denetim ve yaptırımların kararlılıkla sürdürüldüğünü açıkladı. Bakanlık, özellikle internet arama motorlarında üst sıralarda yer alan bazı kişi ve firmaların, üretici veya ithalatçı şirketlerin marka ve logolarını izinsiz kullanarak kendilerini yetkili servis gibi tanıttığını belirtti.

Yaz ayları öncesi risk arttı

Açıklamada, yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte klima, buzdolabı ve derin dondurucu gibi ürünlerde servis ihtiyacının arttığına işaret edilerek, buna paralel olarak sahte servis faaliyetlerinde de artış yaşandığı vurgulandı.

Tüketiciler mağdur olabiliyor

Bakanlık, sahte servislerin tüketiciler açısından ciddi mağduriyetlere yol açabildiğini belirtti. Bu kapsamda tüketicilerin yüksek servis ücretleriyle karşılaşabildiği, orijinal olmayan yedek parçaların kullanılabildiği ve ürünlerin hasarlı ya da onarılmadan teslim edilebildiği ifade edildi.

Ayrıca yetkisiz müdahaleler nedeniyle ürünlerin garanti kapsamı dışına çıkabildiği, bazı durumlarda ise kişisel verilerin talep edilmesi yoluyla dolandırıcılık girişimlerinin yaşanabildiği kaydedildi.

Yetkili servis bilgileri SERBİS'te

Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin yetkili servis bilgilerine güvenli şekilde ulaşabilmesi amacıyla Servis Bilgi Sistemi'ni (SERBİS) hayata geçirdiğini hatırlattı. Sisteme www.servis.gov.tr adresi üzerinden erişilebildiği belirtilirken, üretici ve ithalatçı firmalara da yetkili servis bilgilerini sisteme eksiksiz ve güncel şekilde girme yükümlülüğü getirildiği aktarıldı.

Bakanlık, tüketicilerin servis hizmeti almadan önce ürünün üretici veya ithalatçı firma bilgilerini kontrol etmeleri ve ulaştıkları servis bilgilerinin doğruluğunu üretici firmaların resmi internet siteleri ya da SERBİS üzerinden teyit etmeleri gerektiğini vurguladı.