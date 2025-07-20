Ticaret Bakanlığı'ndan sigara operasyonu! 451 milyon TL'lik darbe

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, 2025 yılı başından bu yana gerçekleştirdikleri operasyonlarla yaklaşık 451 milyon 588 bin lira değerinde kaçak tütün ürününe el koydu. Ele geçirilen ürünler arasında 2 milyon 150 bin paket sigara ile 4 milyon 422 bin adet elektronik sigara bulunuyor.

Bakanlık kaçakçılarla mücadelesine devam ediyor

Bakanlık, gelişmiş teknolojik altyapı ve imkanlarla yürütülen operasyonlarla, özellikle gençleri hedef alan kaçakçılarla mücadelesine devam ediyor. Kaçak ürünlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar, "Dumansız Türkiye" hedefi doğrultusunda halk sağlığını koruma amacıyla aralıksız sürdürülüyor.

Açıklamada, "Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, gençlerimizin bedenen sağlıklı, zihnen berrak ve nefsen temiz bir nesil olmasını önlemeye çalışan odaklarla mücadelesine devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.