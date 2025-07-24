Ticaret Bakanlığı'ndan Yataş ürününe toplatma kararı! Güvensiz bulundu

Ticaret Bakanlığı, piyasa denetimleri kapsamında güvensiz olduğu belirlenen bir oda kokusu ürünü için toplatma kararı aldı.

Bakanlık tarafından yayımlanan Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi kayıtlarına göre, Yataş Yatak ve Yorgan San. Tic. A.Ş. tarafından üretilen “Çubuklu Oda Kokusu” ürününde ambalajlama usullerine aykırılık tespit edildi.

Ambalaj uyarısı eksik

İncelemeye göre ürünün cam şişelerini saran dış ambalajlarda, “ambalajın tam olarak açılmasından önce hissedilebilmesi için, dokunsal tehlike işareti” gibi güvenlik unsurlarının yer almadığı belirlendi. Bakanlık bu durumun, ambalajlama yönetmeliğine aykırı olduğunu ve ürünün güvenli kullanımını engellediğini bildirdi.

Piyasadan toplatılacak

Türkiye menşeli olan ürün için "Piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma" tedbiri uygulanırken, bu kararın 10 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla yürürlüğe girdiği belirtildi.