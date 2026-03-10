TİHEK’ten emsal karar: 'Damsız giriş' uygulamasına dev ceza

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), İstanbul’da erkek müşterilerin yanlarında kadın olmadan mekâna alınmaması uygulamasını “cinsiyet temelinde ayrımcılık” olarak değerlendirdi. Kurum, söz konusu işletmeye üst sınırdan 256 bin 357 lira idari para cezası verilmesine hükmetti.

Karar metnine göre, iki erkek müşteri geçen yıl şubat ayında İstanbul’da düzenlenen bir müzik etkinliği için bilet satın aldı. Etkinliğin yapılacağı mekâna gittiklerinde ise güvenlik görevlileri tarafından “damsız giriş” yapılamayacağı belirtilerek içeri alınmadılar.

Biletlerde veya etkinlik kurallarında böyle bir kısıtlamanın bulunmadığını ifade eden kişiler, uygulamanın cinsiyet temelinde ayrımcılık oluşturduğunu belirterek TİHEK’e başvurdu.

Başvuru dilekçesinde, yaşanan durumun işletmenin elektronik posta adresine de iletildiği, gelen yanıtta ise erkeklerin alkol aldıktan sonra diğer katılımcıları rahatsız edebileceği varsayımıyla damsız girişe izin verilmediğinin ifade edildiği aktarıldı.

İşletme savunma yaptı

İşletme tarafından kuruma sunulan görüşte ise kadın ve erkekler arasında eşitliğe aykırı bir uygulama yapılmadığı ileri sürüldü. Açıklamada, kadın misafirlerin kendilerini daha güvende hissetmeleri için hassas davranıldığı, geçmişte etkinliklerde alkol kaynaklı bazı taşkınlıkların yaşandığı ancak bu olayların sulh yoluyla çözüldüğü ve resmi bir şikâyete konu olmadığı belirtildi.

Ayrıca etkinlik kurallarında, “organizasyon şirketinin etkinlik için uygun görmediği kişileri bilet ücretini iade etmek kaydıyla içeri almama hakkına sahip olduğu” ile “organizasyon sahibinin kadın-erkek eşitliğini sağlamak amacıyla bilet ücretini iade etmek kaydıyla kişiyi içeri almama hakkını kullanabileceği” hükümlerinin bulunduğu ifade edildi.

TİHEK: Ayrımcılık yasağı ihlal edildi

Başvuruyu değerlendiren TİHEK, erkek müşterilere yönelik bu uygulamanın cinsiyet temelinde ayrımcılık yasağını ihlal ettiğine karar verdi ve işletmeye 256 bin 357 lira idari para cezası verilmesine hükmetti.

Kararın gerekçesi

TİHEK’in gerekçeli kararında, Anayasa’nın 10. maddesine atıfta bulunularak herkesin kanun önünde eşit olduğu ve devlet organları ile idarenin tüm işlemlerinde eşitlik ilkesine uygun davranmak zorunda olduğu vurgulandı.

6701 sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu’nda da her türlü ayrımcılığın yasaklandığı belirtilen kararda, “6701 sayılı Kanun'un 3'üncü maddesinde sayılan ayrımcılık temellerinden birini de cinsiyet oluşturmaktadır. Bir kişinin hukuken tanınmış hak ve hürriyetlerden karşılaştırılabilir durumdakilere kıyasla eşit şekilde yararlanmasını cinsiyeti nedeniyle engelleyen veya zorlaştıran her türlü farklı muamele, cinsiyet temelinde doğrudan ayrımcılık oluşturmaktadır.” ifadelerine yer verildi.

Kararda ayrıca, “Erkeklerin kadınları rahatsız edeceğine dair düşünce toplumsal ön yargılardan ileri gelmekte ve bunun gibi ön yargılar toplumdaki eşitsizliği derinleştirmektedir" değerlendirmesi yapıldı.

Yalnızca varsayımlara dayanarak bir veya birden fazla erkeğin yanında kadın olmadan işletmeye alınmamasının meşru kabul edilemeyeceği belirtilen kararda, “Bu amaç meşru sayılsa dahi ihtimal dahilinde olduğu ileri sürülen tatsız olayların yaşanması halinde söz konusu olaylara müdahale edebilmek için güvenlik tedbirlerinin artırılması gibi alternatif ve ölçülü tedbirlerin değerlendirilmediği göz önüne alındığında, bu şekilde bir uygulamanın somut olay adaleti açısından ölçülü olmadığı açıktır.” ifadeleri kullanıldı.

Gerekçede, dosyada yer alan tüm bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda işletmenin cinsiyet temelinde ayrımcılık yasağını ihlal ettiği kanaatine varıldığı kaydedildi.