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Tillerson'dan İbadi'ye destek

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, Irak Başbakanı İbadi ile yaptığı görüşmede, merkez hükümetin tüm adımlarını desteklediklerini ifade etti.

Tillerson'dan İbadi'ye destek
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Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, ülkesinin birliği, toplumsal barış ve istikrarın tehlikeye girmesi halinde hukuki önlemleri alacağını belirtti.

İbadi’nin basın ofisinde yapılan yazılı açıklamaya göre, İbadi ABD Dışişleri Bakanı Rix Tillerson ile telefonda görüştü.

İbadi, açıklamasında, “Hükümetin, Kürdistan referandumunun anayasal olmadığı yönündeki tavrı net ve açıktır. Ülkenin birliği, toplumsal barış ve istikrar tehlikeye girerse tüm hukuki önlemleri alacağız.” ifadesini kullandı.

Tillerson da referanduma karşı olduklarını vurgulayarak, Bağdat hükümetinin Irak’ın birliğini muhafaza etmede attığı tüm adımları desteklediklerini bildirdi.

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