Timothy Ash hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret” soruşturması
İngiliz ekonomist Timothy Ash hakkında, Bodrum'daki bir finans toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle “cumhurbaşkanına hakaret” suçundan soruşturma başlatıldı.
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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, İngiliz ekonomist Timothy Ash hakkında 'cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan resen soruşturma başlatıldı.
İngiliz ekonomist Timothy Ash hakkında, Muğla Bodrum'da bir finans toplantısı sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 'cumhurbaşkanına hakaret' suçundan resen soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA