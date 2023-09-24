Timsah, yılan, deve kuşu: İstanbul'da çok sayıda yabani hayvan derisi bulundu

Jandarma ve polis, bir şüphelinin Afrika ülkelerinden yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirttiği yabani hayvan derilerini çanta ve cüzdan gibi aksesuarlara dönüştürdüğünü tespit etti.

Bu kapsamda Kağıthane'deki imalathaneye düzenlenen operasyonda 1514 timsah derisi, 159 deve kuşu derisi, 42 yılan derisi ve bu derilerden imal edilmiş 245 kadın çantası ile 190 cüzdan bulundu.

Yabani hayvan derileri İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü'ne teslim edilirken şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara gönderildi.