  1. Dünya Gazetesi
  2. Gündem
  3. Timsah, yılan, deve kuşu: İstanbul'da çok sayıda yabani hayvan derisi bulundu
Takip Et

Timsah, yılan, deve kuşu: İstanbul'da çok sayıda yabani hayvan derisi bulundu

İstanbul'da düzenlenen operasyonda Afrika ülkelerinden kaçak getirilen 1514 timsah derisi, 159 deve kuşu derisi, 42 yılan derisi, 245 kadın çantası ile 190 cüzdan bulundu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Jandarma ve polis, bir şüphelinin Afrika ülkelerinden yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirttiği yabani hayvan derilerini çanta ve cüzdan gibi aksesuarlara dönüştürdüğünü tespit etti.

Bu kapsamda Kağıthane'deki imalathaneye düzenlenen operasyonda 1514 timsah derisi, 159 deve kuşu derisi, 42 yılan derisi ve bu derilerden imal edilmiş 245 kadın çantası ile 190 cüzdan bulundu.

Yabani hayvan derileri İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü'ne teslim edilirken şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara gönderildi.