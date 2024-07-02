TIR kaza yaptı, sıfır otomobiller hasar aldı
Kocaeli'de TEM otoyolu Batı gişeleri mevkiinde bir TIR yoldan çıkarak bariyerlere girdi. Devrilmesine ramak kalan araçtan taşınan sıfır kilometre otomobillerin neredeyse hepsi hasar aldı. Sıfır kilometre araçlarda en ufak hasarlar bile değerinin düşmesine neden olabiliyor.
Haber Merkezi
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Kaza Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı Kuruçeşme Mahallesi TEM otoyolu Batı gişeleri mevkiinde bugün sabah saatlerinde meydana geldi.
Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen TIR, yol kenarında bulunan yağmur suyu kanalına düşerek yan yattı. Tırın dorsesinde bulunan sıfır kilometre beş otomobil kazada hasar aldı.
Kaza sebebiyle yol kenarında bulunan bariyeler de hasar aldı. Sürücü kazayı yara almadan atlattı.
Hasar gören otomobiller, çekici yardımcı başka bir TIR'a yüklendi.