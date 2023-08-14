TMO silosundaki patlamada can kaybı ikiye çıktı
Kocaeli'nin Derince ilçesindeki Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) silosundaki patlamada yaralananlardan Elif Dayıoğlu hayatını kaybetti.
TMO silosunda 7 Ağustos'ta yaşanan patlamada yaralanan 48 yaşındaki Elif Dayıoğlu, Kocaeli Şehir Hastanesi'ndeki yaşam mücadelesini kaybetti.
Dayıoğlu'nun vefatıyla, tahıl silosunda meydana gelen patlamada ölü sayısı 2'ye yükseldi.
Patlamada yaralananlardan 4'ünün tedavisi ise sürüyor.
İlçenin sahil kesimindeki TMO Kocaeli Başmüdürlüğü liman silosunda meydana gelen patlamada 3'ü ağır 12 kişi yaralanmış, TMO'nun 60 silosundan 13'ü hasar görmüştü.
Yoğun bakımdaki yaralılardan Ekrem Kalkan, 9 Ağustos'ta İstanbul'daki Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.