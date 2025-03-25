TMSF, kayyum atanan Maydonoz Döner'in araçlarını satışa çıkardı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, (TSMF) FETÖ soruşturması kapsamında kayyum atanan Maydonoz Döner'e ait sekiz aracı satışa çıkardı.

Araçlar için 7 Nisan'a kadar teklif yapılabileceği belirtildi.

Satışa çıkarılan araçların modelleri

TMSF, Maydonoz Döner'i bünyesinde barındıran Somca Gıda'ya ait şirket yönetimi ve çalışanları tarafından kullanılan 8 aracı satışa çıkardığını duyurdu.

Satışa çıkarılan modeller arasında 2022 ve 2023 model, iki adet Mercedes, iki adet BMW, iki adet Volvo, bir adet Renault Clio ve bir adet Fiat Egea marka araç bulunuyor.

En pahalı ve en uygun araçlar

Araçların KDV dahil toplam muhammen bedeli ise 22 milyon 705 bin lira. Somca Gıda'ya ait araçlar için 7 Nisan tarihine kadar teklif yapılabilecek.

Listede ihaleye çıkarılacak en uygun araç ise, 875 bin TL bedelle 2022 model Fiat Egea oldu. En pahalı araç da 3 milyon 800 bin TL bedelle ihaleye çıkacak 2023 model Mercedes E200 D oldu.

Ne olmuştu?

TMSF, 21 Şubat'ta FETÖ'ye finansman sağladığı gerekçesiyle 31 ilde operasyon düzenlenen Maydonoz Döner'e kayyum atandığını açıklamıştı.

Restoran zincirine yönelik düzenlenen 32 ilde süren FETÖ operasyonu kapsamında yakalanan zanlılardan 126'sının tutuklandığı duyurulmuştu.