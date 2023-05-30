TOBB Genel Kurulu'nda platform çöktü: 4 yaralı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı Ankara'daki TOBB Genel Kurulu'nda dışarıya kurulan platform şiddetli yağmur ve fırtına nedeniyle çöktü. Biri ağır 4 kişi yaralandı.
Haber Merkezi
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Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kısa süre önce konuşma yaptığı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 79. Olağan Genel Kurulu’nda dışarıya kurulan platform şiddetli yağmur ve fırtına nedeniyle çöktü.
Meydana gelen çökmede biri ağır 4 kişinin yaralandığı bildirildi.