TOBB için getirilen düzenleme TESK için de uygulanacak
Genel ve yerel seçimlerde adaylık için görevinden ayrılan birlik başkanı ve birlik yönetim kurulu üyeleri ile oda ve borsa yönetim kurulu başkan ve üyelerinin, seçilemedikleri takdirde eski görevlerine dönebilmesine imkan tanıyan düzenlemeye TESK de dahil edildi.
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