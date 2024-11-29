Tohum sektörü mercek altında! 14 şirkete rekabet soruşturması açıldı

Rekabet Kurulu, tohum sektöründe faaliyet gösteren 14 teşebbüse dair yaptığı ön araştırmada elde edilen bilgi ve belgeleri yeterli bularak soruşturma açılmasına karar verdi. Soruşturmada, teşebbüslerin rakipleriyle fiyat tespiti, rekabete hassas bilgi paylaşımı gibi konularda kanunu ihlal edip etmediklerinin incelenecek.

Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, tohum üretimi, ıslahı, ithalatı ve ihracatı alanlarında faaliyet gösteren AD Rossen Tarım Sanayi ve Ticaret AŞ, Antalya Tarım Üretim Danışmanlık ve Pazarlama AŞ, Bayer Tohumculuk ve Tarım Ltd. Şti., Hazera Tohumculuk ve Ticaret AŞ, HMCLAUSE Tohumculuk Tarım Sanayi ve Ticaret AŞ, Metgen Tohumculuk Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., Multi Tohum Tarım Sanayi ve Ticaret AŞ, Nunhems Tohumculuk AŞ, Rijk Zwaan Tarım Ticaret Ltd. Şti., Sakata Tarım Ürünleri ve Tohumculuk San. ve Tic. Ltd. Şti., Semillas Fito Tarım Sanayi ve Ticaret AŞ, Syngenta Tarım Sanayi ve Ticaret AŞ, Vilmorin Mikado Tohumculuk AŞ ile Yüksel Tohum Tarım Sanayi ve Ticaret AŞ'ye soruşturma açıldı.

Kurulca alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin kanunu ihlal ettiği ve yaptırımla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.