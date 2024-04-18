Tokat'ta 4,7 ve 4,1 büyüklüğünde iki deprem (Son depremler)

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre saat 01.06 sıralarında merkez üssü Tokat'ın Sulusaray ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sarsıntı yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Bu depremden yaklaşık bir buçuk saat sonra yine Sulusaray'da 4,1 büyüklügünde artçı sarsıntı meydana geldiAFAD ekipleri kent genelinde kontrol çalışması başlatıldı. Belediye hoparlöründen vatandaşların evlerine girmemeleri yönünde anonslar yapıldı.

3 ilçede okullar tatil edildi

Depremin ardından Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Sulusaray, Artova ve Yeşilyurt ilçelerinde okulların bugün tatil edildiğini bildirdi.

Bölgede ara ara artçı depremlerin yaşandığını belirten Hatipoğlu, "Çok şükür depremde her herhangi bir olumsuzluk yok. Kaymakamlığımız, AFAD, emniyetimiz ve jandarmamız bölgede tarama çalışmaları yaptılar. Herhangi bir olumsuzluk olmadı. Sulusaray, Artova ve Yeşilyurt ilçelerinde okulların bugün tatil ettik." dedi.

"Olumsuz bir durum yok"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, Tokat’ta meydana gelen deprem sonrasında gelişmelerin takip edildiğini belirtti.

Bakan Yerlikaya, olumsuz bir durumun olmadığına dikkati çekerek, “Tokat ili Sulusaray ilçesinde 4.7 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına devam etmektedir. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun” ifadelerine yer verdi.