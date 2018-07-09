09 Temmuz 2018

703 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlandı.

Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında KHK, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre daha önce Başbakanlığa bağlı olan TOKİ, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ilişkin KHK'da yayımlanan diğer düzenlemeler kapsamında 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname yürürlükten kaldırıldı.

Genel bütçedeki taşınmazlarının satışı Çevre ve Şehircilik Bakanlığında

Öte yandan KHK'da 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nda yer alan bazı düzenlemelere göre Maliye Bakanlığınca yürütülen taşınmazlara ilişkin bazı hükümler de Çevre ve Şehircilik Bakanlığına devredildi.

Buna göre, Kanun'un 45'inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Maliye Bakanlığı" ibaresi "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı" şeklinde değiştirilerek, madde, "Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri, kamu hizmetlerinin zorunlu kıldığı durumlarda gereken nicelikte ve nitelikte taşınır ve taşınmazları, yurt içinde veya yurt dışında, bedellerini peşin veya taksitle ödeyerek veya finansal kiralama suretiyle edinebilirler. Kamu idareleri, taşınmaz satın alma veya kamulaştırma işlemlerini yetki devri yoluyla bir başka kamu idaresi eliyle yürütebilir. Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin edindiği taşınmazlar Hazine adına, diğer kamu idarelerine ait taşınmazlar ise tüzel kişilikleri adına tapu sicilinde tescil olunur. Hazine adına tescil edilen taşınmazlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yönetilir. Bu tescil işlemleri, adına tescil yapılan idarenin taşınmazın bulunduğu yerdeki ilgili birimine bildirilir." şeklinde düzenlendi.

Ayrıca aynı maddenin kamu idarelerinin ihtiyaç fazlası taşınırları devrine ilişkin üçüncü fıkrasında yer alan "Maliye Bakanlığınca" ibaresi de "Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca" şeklinde değiştirildi. Böylece devredilmeyecek taşınır ve taşınmazlarla devir ve kayıt işlemlerine ilişkin usul ve esaslar Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenecek.

Ayrıca kanunun 46'ncı maddesinin birinci fıkrasında da düzenlemeye gidilerek, "Maliye Bakanlığı" ibaresi "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı" şeklinde değiştirilerek, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin her türlü taşınır ve taşınmazlarının satışına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkili olacak.

Aynı kanunun 47'inci maddesinin ikinci fıkrasında yapılan değişiklikle de Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlarla devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerleri tahsis etmeye, kamu ihtiyaçları için gerekli olmayanların tahsisini kaldırmaya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, diğer taşınmazları tahsis etmeye ve tahsisini kaldırmaya ise maliki kamu idaresi yetkili olacak. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin esas ve usuller ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek.

Kaynak: AA