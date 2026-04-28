Yüzyılın projesi TOKİ 500 bin sosyal konut kampanyasında kura törenleri sona erdi. 500 bin kişi hak sahibi olurken şartlar bir kez daha gündem oldu. Bazı vatandaşlar kira detaylarını merak ediyor ve "TOKİ evi kiraya verilir mi, ne zaman verilir" sorusuna cevap arıyor.

TOKİ konutunun kiraya verilebilmesi için öncelikle borcunun tamamen ödenmiş olması ve tapu devrinin gerçekleşmesi gerekir. Tapu devri tamamlanmadan kiralama yapmak hukuken risklidir.

Sosyal konut projelerinin amacı yatırım değil, barınma ihtiyacını çözmek olduğundan, hak sahibinin konutta bizzat ikamet etmesi şart koşulur.