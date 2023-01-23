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TOKİ kuralarında 12 ilin daha takvimi belli oldu

Çevre, Şehircilik Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı'nca hayata geçirilen "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinde; Bursa, Isparta, Burdur, Denizli, Muğla, Balıkesir, Aydın, Çanakkale, Manisa, Uşak, Kütahya ve Afyonkarahisar'ın TOKİ kura çekim tarihi açıklandı.

Haber Merkezi
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13 Eylül’de açıklanan ve ilk kuraların 7 Kasım 2022 tarihinde Ardahan ve Şırnak illeriyle başlayan 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesinde, noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimlerinin ilk 6 etabı 64 ilde sona erdi.

7’nci etap kuraları da 12 ilde 8 Şubat 2023’e kadar devam edecek.

12 ilde gerçekleştirilecek 36 bin 568 hak sahibi için illere göre dağılım ve kura tarihleri ise şu şekilde açıklandı:

- 23-28 Ocak Bursa 8 bin 650 konut,

- 23-24 Ocak Isparta bin 828 konut,

- 25 Ocak Burdur bin 454 konut,

- 26-27 Ocak Denizli 3 bin 150 konut,

- 28-29 Ocak Muğla 2 bin 600 konut,

- 29-31 Ocak Balıkesir 3 bin 975 konut,

- 30-31 Ocak Aydın 3 bin 72 konut,

- 1 Şubat Çanakkale bin 290 konut,

- 1-3 Şubat Manisa 4 bin 94 konut,

- 4 Şubat Uşak bin 50 konut,

- 5-6 Şubat Kütahya 2 bin 280 konut,

- 7-8 Şubat Afyonkarahisar 3 bin 125 konut.

Mart ayında tamamlanması planlanıyor

Proje çerçevesinde 81 ilde 250 bin sosyal konutun Mart 2023’e kadar etaplar halinde kuralarının çekilmesi ve hak sahiplerinin belirlenmesi planlanıyor.