TOKİ kuralarından konut çıkanlar dikkat! Proje durumları e-Devlet'ten sorgulanabiliyor

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, TOKİ'ye başvuruda bulunan, kura sonuçları açıklanan ya da kurada çıkan konutların ilerleme durumlarına ilişkin duyuru yayımladı.

Milyonlarca vatandaşın ev sahibi olma umuduyla başvurduğu Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) konutlarına yönelik çalışmalar sürüyor. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, TOKİ başvurularına yönelik X (Twitter) hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından gerçekleştirilen konut kampanyalarına başvuran vatandaşlarımız; kura sonuçlarını ve proje durumlarını e-Devlet Kapısı üzerinden sorgulayabilirler.

🔗 https://t.co/e5LbgJqHPI

🤝 @Toki_Kurumsal pic.twitter.com/MwvOxGR5TD — CB Dijital Dönüşüm Ofisi (@dijital) June 20, 2024

Açıklamada TOKİ tarafından gerçekleştirilen konut kampanyalarına başvuran vatandaşların kura sonuçları ve proje durumlarını e-Devlet Kapısı üzerinden sorgulayabilicekleri aktarıldı.

e-Devlet üzerinden TOKİ projesi sorgulama

Vatandaşların e-Devlet üzerinden gerçekleştirebileceği sorgulamada 2022 yılında kurası çekilen 250 bin konuta ilişkin projelerin ilerleme seviyeleri ve diğer pek çok TOKİ projelerinin ilerleme seviyesi öğrenilebiliyor.

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