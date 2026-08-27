Tolga Akış gözaltına mı alındı, neden gözaltına alındı? Tolga Akış kimdir?

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Kamuoyunda 'Manifest' adıyla bilinen müzik grubunun kurucusu ve menajeri Tolga Akış, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Gelişmenin ardından 'Tolga Akış kimdir?' ve 'Tolga Akış neden gözaltına alındı?' soruları gündeme geldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Akış hakkında 'müstehcenlik', 'uyuşturucu madde kullanma' ve 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' iddialarıyla inceleme yürütüldüğü bildirildi.

Tolga Akış kimdir?

1984 doğumlu Tolga Akış, 2017 yılında içerik üretimi, dijital pazarlama, prodüksiyon, etkinlik yönetimi ve müzik projeleri alanlarında faaliyet gösteren Hypers New Media'yı kurdu.

Akış'ın şirketi aracılığıyla yürüttüğü son dönemin en dikkat çeken projelerinden biri Manifest oldu. Altı üyeden oluşan kadın müzik grubu, Hypers New Media tarafından YouTube'da yayımlanan 'Big5 Türkiye' yarışmasının ardından 2025'te kuruldu. Akış, grubun kuruluş sürecinde yer alırken menajerliğini de üstlendi.

Zeynep Bastık ile evlilerdi

Akış, Manifest projesinden önce şarkıcı Zeynep Bastık'ın menajerliğini de yürüttü. İkili, yaklaşık üç yıl süren birlikteliklerinin ardından 7 Temmuz 2021'de evlendi ancak daha sonra boşandı.

Tolga Akış, 2025 yılında ise sosyal medya içerik üreticisi Gizem Kaya ile evlendi. Çiftin Haziran 2026'da bir bebekleri oldu.