Toplu balık ölümleri sonrası 465 bin lira para cezası
Gaziantep'teki Karasu Deresi'nde toplu balık ölümlerinin ardından harekete geçen ekipler, bir tesisin dereye atık su bıraktığını belirledi. Şirkete 465 bin lira para cezası kesildi.
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Gaziantep'in Araban ilçesindeki Karasu Deresi'nde toplu balık ölümlerinin görülmesi nedeniyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.
Dereye, civarda bulunan bir zeytinyağı ve fıstık kavlatma tesisinden bırakılan atık suyun balıkların ölümüne sebep olduğu tespit edildi.
İşletmeye 465 bin lira para cezası kesildi.