"Topluma değer yaratma ilkesini daima önemsiyoruz"
Ülkemizdeki kişi ve kurumlar olarak, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yaşına tanıklık etmenin sevincini ve gururunu yaşıyoruz. 100’üncü yılı coşkuyla kutlarken gelecek yüzyılı da yepyeni umutlarla karşılıyoruz. Bununla birlikte büyük bir sorumluluk taşıdığımızın da bilincindeyiz.
Recep Baştuğ / Garanti BBVA Genel Müdürü
Ülkemizdeki kişi ve kurumlar olarak, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yaşına tanıklık etmenin sevincini ve gururunu yaşıyoruz. 100’üncü yılı coşkuyla kutlarken gelecek yüzyılı da yepyeni umutlarla karşılıyoruz. Bununla birlikte büyük bir sorumluluk taşıdığımızın da bilincindeyiz. Bizim gibi, Cumhuriyetin değerlerinden ve sunduğu imkânlardan güç alarak kurulan ve bugünlere gelen kurumların bu değerleri korumak ve geleceğe taşımak gibi çok önemli bir misyonu var. Garanti BBVA olarak hep bu bilinçle hareket ettik ve ülkemizin aydınlık geleceği için her daim topluma değer yaratma ilkesinden şaşmadık.
“Adımların adımlarımız” demeye devam edeceğiz
Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da, ülkemizin ve sektörümüzün önde gelen kurumlarından biri olarak, Cumhuriyet’e karşı sorumluluğumuzu yerine getirmeye devam edeceğiz ve “Adımların adımlarımız” diyerek Atatürk ilkelerinden aldığımız ilhamla geleceğin inşasına katkı sağlamak için azimle çalışacağız. Biz de Garanti BBVA çalışanlarının duygularını yansıtan, arkadaşlarımızın gönüllü katılımıyla hayata geçirilmiş, manevi değeri yüksek bir eserle Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını kutluyoruz. Bu kapsamda ‘Yüz Yıl Önce, Yüz Yıl Sonra: Fotoğraflarla Mustafa Kemal Paşa’nın Cumhuriyet Yolu’ kitap ve sergi projesini hayata geçirdik.
KAGİDER ile birlikte ‘Cumhuriyet’in 100’üncü Yılı Kadın Girişimci Zirvesi’ni düzenledik. Türkiye’nin en çok sevilen kredi kartı Bonus da Cumhuriyet’in 100'üncü yılına özel tasarımla sınırlı sayıda üretildi ve anı olarak saklamak isteyen müşterilerimize sunuldu. Kurucusu ve daimi destekçisi olduğumuz ÖRAV ve Salt da bir dizi etkinlikle Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını kutluyor. Türkiye’nin sektöründe en güçlü kurumlarından biri olarak, 100’üncü yılın coşkusu ve gururunun yanında, ülkemiz ekonomisinin gelişmesi ve güçlenmesi için çalışmaya devam edeceğiz. Ülkemiz için çalışırken çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’nin değerlerinden aldığımız güçle, ikinci yüzyılda da ekonomik ve sosyal kalkınmaya destek olacağız.