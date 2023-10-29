"Topluma değer yaratma ilkesini daima önemsiyoruz"

Recep Baştuğ / Garanti BBVA Genel Müdürü

Ülkemizdeki kişi ve kurum­lar olarak, Türkiye Cum­huriyeti’nin 100’üncü yaşına ta­nıklık etmenin sevincini ve gu­rurunu yaşıyoruz. 100’üncü yılı coşkuyla kutlarken gelecek yüz­yılı da yepyeni umutlarla kar­şılıyoruz. Bununla birlikte bü­yük bir sorumluluk taşıdığımı­zın da bilincindeyiz. Bizim gibi, Cumhuriyetin değerlerinden ve sunduğu imkânlardan güç ala­rak kurulan ve bugünlere gelen kurumların bu değerleri koru­mak ve geleceğe taşımak gibi çok önemli bir misyonu var. Garanti BBVA olarak hep bu bilinçle ha­reket ettik ve ülkemizin aydınlık geleceği için her daim topluma değer yaratma ilkesinden şaş­madık.

“Adımların adımlarımız” demeye devam edeceğiz

Bugüne kadar olduğu gibi bun­dan sonra da, ülkemizin ve sek­törümüzün önde gelen kurumla­rından biri olarak, Cumhuriyet’e karşı sorumluluğumuzu yerine getirmeye devam edeceğiz ve “Adımların adımlarımız” diye­rek Atatürk ilkelerinden aldığı­mız ilhamla geleceğin inşasına katkı sağlamak için azimle ça­lışacağız. Biz de Garanti BBVA çalışanlarının duygularını yan­sıtan, arkadaşlarımızın gönül­lü katılımıyla hayata geçirilmiş, manevi değeri yüksek bir eser­le Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını kutluyoruz. Bu kapsamda ‘Yüz Yıl Önce, Yüz Yıl Sonra: Fo­toğraflarla Mustafa Kemal Pa­şa’nın Cumhuriyet Yolu’ kitap ve sergi projesini hayata geçirdik.

KAGİDER ile birlikte ‘Cum­huriyet’in 100’üncü Yılı Kadın Girişimci Zirvesi’ni düzenledik. Türkiye’nin en çok sevilen kre­di kartı Bonus da Cumhuriyet’in 100'üncü yılına özel tasarımla sınırlı sayıda üretildi ve anı ola­rak saklamak isteyen müşteri­lerimize sunuldu. Kurucusu ve daimi destekçisi olduğumuz ÖRAV ve Salt da bir dizi etkinlik­le Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını kutluyor. Türkiye’nin sek­töründe en güçlü kurumların­dan biri olarak, 100’üncü yılın coşkusu ve gururunun yanında, ülkemiz ekonomisinin gelişme­si ve güçlenmesi için çalışmaya devam edeceğiz. Ülkemiz için çalışırken çağdaş Türkiye Cum­huriyeti’nin değerlerinden aldı­ğımız güçle, ikinci yüzyılda da ekonomik ve sosyal kalkınmaya destek olacağız.