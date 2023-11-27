Toplumsal Fayda Ödülleri'nin jüri toplantısı yapıldı

Ülke çapında toplumsal fayda bilincinin yaygınlaşmasına katkı sağlamayı hedefleyen Toplumsal Fayda Ödülleri kapsamında beş ana kategori ile eğitim, sağlık, çevre, kültür-sanat, spor, tarım, kadın, fırsat eşitliği, yerel değerler ve turizm, geri dönüşüm ve atık yönetimi gibi 11 alt kategori yer alıyor.

Başvuru döneminin bitmesiyle birlikte yoğun bir değerlendirme süreci başlayan ödüllerin jüri toplantısı geçtiğimiz günlerde Hilton İstanbul Maslak Otel’inde gerçekleştirildi.

200’e yakın başvuru, İletişim ve Yönetim Danışmanı Fügen Toksü başkanlığında; Fark Labs ve ARYA Kadın Yatırım Platformu kurucusu Ahu Serter, Sosyal Sorumluluk Danışmanı ve köşe yazarı Arzu Çekirge Paksoy, TOG Genel Müdürü Ayşe Kırımlı, TEV Genel Müdürü Banu Taşkın, Dünya Gazetesi CEO'su Burcu Kösem, Etki ve ESG Danışmanı, Phaida Ventures Kurucusu Didem Gordon, Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Görevlisi ve Türkolog Dr. Nimet Elif Uluğ, SEDEFED Başkanı Emine Erdem, TOG ve Sen de Gel Vakfı Kurucusu İbrahim Betil, TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Itır Erhart, Çankaya Üniversitesi İİBF Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölüm Başkanı Prof. Zeynep Karahan Uslu, Dünya Gazetesi Yazarı Ufuk Tarhan ve Kurumsal Sürdürülebilirlik Danışmanı Yeşim Beyla tarafından titizlikle değerlendirildi. Yaklaşık 4 saat süren toplantı sonucunda kazanan kurumlar ve projeler ile Jüri Özel Ödülleri belirlendi.

Toplumsal Fayda Ödülleri 29 Kasım’da Hilton Maslak Oteli’nde yapılacak görkemli bir törenle sahiplerini bulacak.

Ödül töreninde ayrıca toplumun ihtiyaçları doğrultusunda hızlı inisiyatif alarak, kalıcı sosyal yatırımlar yapan öncü kurumlara Dünya Gazetesi tarafından 'Sürdürülebilir Fayda Özel Ödülleri' de takdim edilecek.

Ayrıca Toplumsal Fayda Ödülleri gecesinde Nezih Demirkent Araştırma ve Eğitim Vakfı tarafından kız çocuklarının eğitimine katkıda bulunmak amacıyla başlatılan bir projenin açıklaması yapılacak.

Obama, Trump olmak üzere dünyada birçok ünlüye minyatür sanatıyla takı tasarlayan sanatçı Murat Uçar elinden 6x9 mm ölçülerindeki Cumhuriyetimizin kuruluşunda emeği geçen Türk kadınlarının minyatür tabloları yapılacak ve şubat ayında Vakıf tarafından müzayedeye sunularak elde edilen gelir kızların okuması için kullanılacak.