Toprağın su tutma kapasitesini artıran gübre geliştirildi

Yaklaşık 7 yıllık AR-GE çalışması sonucu geliştirilen gübrenin, içerdiği bakteriler sayesinde havadaki azotu bitkinin kullanabileceği hale getirip, fosfatı çözündürerek hem ürünün hem de toprağın kalitesinin artırılması hedefleniyor. Projeye ilişkin değerlendirmede bulunan Prof. Dr. Ahmet Çabuk, tarımda kullanışlı olacak yararlı mikroorganizmaları mikrobiyal gübreye dönüştürüp ürünleştirdiklerini belirtti.

Bakterileri izole ettik

İyi tarım uygulamaları yapılıp, iyi verim alınan arazilerden çiftçilerin izniyle toprak örnekleri aldıklarının bilgisini veren Çabuk,“Bu örneklerden havadaki serbest azotu bitkinin kullanabileceği hale dönüştüren ve fosfatı çözündürebilen bakterileri izole ettik. Bakterileri laboratuvarda test ettik. Bu özellikleri en iyi şekilde veren bakterileri tercih ettik. Mikroorganizmaları Türkiye'deki tarım arazilerinden izole ettiğimiz için mikrobiyal gübremiz dışa bağımlılığı olmayan yerli ve milli bir ürün oldu. Bu bakterileri izole ettikten sonra tanımlamalarını şirketimiz adına yaptık ve ürünümüz tescillendi” dedi.

3 ülkede denendi

Mikrobiyal gübrenin çevre dostu olduğunun altını çizen Çabuk, “Mikrobiyal gübre, toprak iyileştirilmesi, toprağın su tutma kapasitesinin artırılması gibi avantajlarıyla karşımıza çıkıyor. Böylece bitki gelişimini destekleyen, daha fazla besin kaynağına erişebilecek bir hale geliyor. Bu da hem kök gelişimine hem yeşil aksamın gelişimine hem de ürün verimine etki ediyor. Geliştirdiğimiz mikrobiyal gübreyi bugüne kadar Türkiye'deki 28, Bulgaristan'daki 3 şehirde ve Hollanda'da farklı alanlarda, çeşitli ürünlerde ve iklim koşullarında denedik. Tüm deneme alanlarından başarılı sonuçlar aldık” diye konuştu.