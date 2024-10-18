Torun Center belediye tarafından mühürlendi
İstanbul'un Şişli ilçesindeki Mecidiyeköy Mahallesi'nde bulunan Torun Center, Şişli Belediyesi tarafından bugün mühürlendi. Mühürleme işleminin kolon kesme değil 'projeye aykırı yapılaşma' gerekçesiyle yapıldığı belirtildi.
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Şişli Belediyesi, İstanbul'un Şişli ilçesindeki Mecidiyeköy Mahallesi'nde bulunan Torun Center'ı bugün mühürledi.
Habertürk'ün haberine göre belediye kaynakları, mühürleme işleminin 'projeye aykırı yapılaşma' gerekçesiyle yapıldığını kaydetti.
Projeye aykırılıkların birkaç katta olduğu dile getirildi. Bazı haber sitelerindeki 'kolon kesme' iddiası ise yalanlandı.