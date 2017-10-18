Torun: Seçmenin iradesi boşa düştü
Niğde Belediye Başkanı Akdoğan'ın istifası sonrası konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, 2014 seçimlerinde oluşan seçmen iradesinin 15 Temmuz gerekçe gösterilerek boşa düşürüldüğünü savundu.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Bugün itibarıyla 2014 seçimlerinde oluşan seçmen iradesi büyük ölçüde boşa düşmüş bulunmaktadır. Seçimle gelenin, Cumhurbaşkanının kararlarıyla gittiği bir siyasal süreç, bütün itirazlarımıza karşın işletilmeye devam etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.
Torun, yazılı açıklamasında, Türkiye'nin referandumdan bu yana 15 Temmuz darbe girişimi de gerekçe gösterilerek, hukuk devleti anlayışıyla bağdaşmayacak biçimde yönetildiğini savundu.
İstanbul Büyükşehir ve Düzce belediye başkanlarından sonra, bugün de Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan'ın görevini bırakmak zorunda kaldığını belirten Torun, sırada Ankara, Bursa büyükşehir belediye başkanlarının yanında bazı diğer belediye başkanlarının olduğunun açık açık yetkili ağızlarca söylendiğini kaydetti.
Seyit Torun, "Bugün itibarıyla 2014 seçimlerinde oluşan seçmen iradesi büyük ölçüde boşa düşmüş bulunmaktadır. Seçimle gelenin, Cumhurbaşkanının kararlarıyla gittiği bir siyasal süreç, bütün itirazlarımıza karşın işletilmeye devam etmektedir." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA