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Trabzon Havalimanı uçuşlara açıldı

Pistten çıkan yolcu uçağının bulunduğu yerden kaldırılarak güvenli bölgeye alınmasının ardından Trabzon Havalimanı'ndan uçuşlar tekrar başladı.

Trabzon Havalimanı uçuşlara açıldı
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Trabzon Havalimanı, pistten çıkan Ankara-Trabzon seferini yapan yolcu uçağının bulunduğu yerden kaldırılması amacıyla yapılan çalışmaların ardından yeniden uçuşlara açıldı.

Havalimanına 13 Ocak'ta indikten sonra pistten çıkan uçağın kaldırılması için Devlet Hava Meydanları İşletmesine bağlı Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele Birimi ekiplerince başlatılan çalışmalar tamamlandı.

Uçağın bulunduğu alandan vinçler yardımıyla çıkartılması ve güvenli bölgeye alınmasının ardından bölgede bulunan araç ve gereçler apron dışına nakledildi.

Pistin temizlenmesinin akabinde de 24 saattir kapalı olan Trabzon Havalimanı'ndan uçuşlar saat 04.00 itibarıyla yeniden başladı.

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Kaynak: AA

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