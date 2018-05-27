Trabzon'da FETÖ operasyonu: 11 gözaltı

27 Mayıs 2018

Trabzon'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, aralarında öğretim görevlileri ve örgütün Ağrı il imam yardımcısının da bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı.

Trabzon Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen operasyonda, Ağrı Emniyet Müdürlüğünce aranan Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) öğretim üyesi Doç. Dr. F.Y. ve öğretim görevlisi Ş.D, örgütün Ağrı il imam yardımcısı ve aynı zamanda Trabzon'da yeni yapılanmada üst düzey görev alan ByLock kullanıcısı Ş.A, F.A, Kars Emniyet Müdürlüğünce aranan ByLock kullanıcısı O.Ç, Bartın'da düzenlenen gaybubet operasyonunun firarisi olarak aranan ByLock kullanıcısı N.İ, Artvin Emniyet Müdürlüğünce aranan ve üzerinde 3 sahte kimlik ele geçirilen S.Ö. gözaltına alındı.

Gözaltındakiler, emniyetteki işlemlerin ardından soruşturmaların yürütüldüğü illere gönderilecek.

Öte yandan, KTÜ'de araştırma görevlisi iken kamu görevinden ihraç edilen S.Ö ile örgütün üniversite öğrenci evlerinden sorumlu sözde Büyük Bölge Talebe Mesulü (BBTM) olarak faaliyet yürüten E.Y. de gözaltına alındı. Zanlıların işlemleri sürüyor.

KTÜ araştırma görevlisi G.D. ile ücretli öğretmen olarak görev yapan ve tutuklu örgüt mensupları ile bağlantılı olan S.G. gözaltına alındı. G.D. ve S.G, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA