Trabzon'da okullar tatil mi, Trabzon Valiliği'nden açıklama geldi mi?
Trabzon'da etkili olan kar yağışı sonrası binlerce öğrenci ve veli "Trabzon'da okullar tatil mi" sorusuna yanıt aramaya başladı. Trabzon Valiliği'nden 15 Ocak Perşembe günü okulların durumuna dair bir açıklama gelmedi.
Trabzon'un bazı ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.
Hayrat ve Tonya kaymakamlıklarından yapılan açıklamaya göre, kar ve buzlanma nedeniyle ilçelerdeki tüm okullarda eğitim yapılmayacak.
Çaykara ve Of ilçelerinde ise taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitime bir gün süreyle ara verildi.
