Trabzon'da okullar tatil mi, Trabzon Valiliği'nden açıklama geldi mi?

Trabzon'un bazı ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Hayrat ve Tonya kaymakamlıklarından yapılan açıklamaya göre, kar ve buzlanma nedeniyle ilçelerdeki tüm okullarda eğitim yapılmayacak.

Çaykara ve Of ilçelerinde ise taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitime bir gün süreyle ara verildi.