Trabzon'da yolcu uçağı pistten çıktı
Trabzon Havalimanı’na iniş yapan yolcu uçağı pistten çıktı. Güvenlik amacıyla geçici olarak uçuşlar durduruldu. THY'nin İstanbul-Trabzon seferleri karşılıklı iptal edildi.
Ankara-Trabzon seferini yapan yolcu uçağı Trabzon Havalimanı'na iniş sırasında pistten çıktı.
Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Ankara'dan Trabzon'a gelen uçağın iniş yaptıktan sonra pistten dışarıya çıktığını söyledi.
Yavuz, yolcuların tahliye edildiğini belirterek "Herhangi bir yaralı yok." dedi.
Uçağın pistten çıkması üzerine güvenlik gerekçesiyle geçici olarak uçuşlar durduruldu.
Pistten çıkan yolcu uçağıyla ilgili gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından havalanının yeniden uçuşlara açılacağı bildirildi.
Öte yandan, kazayla ilgili Trabzon Valiliği tarafından kriz merkezi kuruldu.
Uçağın pistten çıkma nedeninin belirlenmesi amacıyla başlatılan teknik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
Uçak seferleri iptal edildi
Trabzon Havalimanı'na inen uçağın pistten çıkması nedeniyle THY'nin İstanbul-Trabzon seferleri karşılıklı iptal edildi.
THY'den yapılan açıklamaya göre, Trabzon Havalimanı'nın 08.00'a kadar kapanması ve operasyonların durdurulması nedeniyle THY'nin TK 2831Trabzon-İstanbul, TK 2836/39 İstanbul-Trabzon-İstanbul ve TK 7438/39 Sabiha Gökçen-Trabzon seferleri iptal edildi.
Kaynak: AA