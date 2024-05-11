Trabzonspor 56. Olağan Divan Genel Kurul Toplantısı yapıldı

Mahmut Ören, Kadir Özcan Gençlik Geliştirme Merkezi Nizamettin Algan Salonu'nda gerçekleştirilen 56. Olağan Divan Genel Kurul Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Trabzonspor'un her sezona başlarken hedefinin şampiyonluk öncelikli olmak üzere, Türkiye Kupasını kazanmak ve ülkeyi en güzel şekilde temsil etmek için Avrupa Kupaları'ndan birine katılmak olduğunu ifade etti.

Lig üçüncülüğüne çok yakınız

Gelinen noktada ellerinde Türkiye Kupası ile lig üçüncülüğü ve Avrupa Kupaları'na katılma hedefi kaldığını anlatan Ören, "Kupada Beşiktaş ile final maçı oynayacağız. İnancımız odur ki hem lig üçüncülüğü hem de kupaya çok yakınız ve bunu da başaracağız. Teknik kadro ve futbolcuların bu konuda arzu ettiği çabaları göstereceğine güveniyoruz." diye konuştu.

Sporun ruhu birleştiricidir, barıştır, kardeşliktir

Trabzonspor'un, Avrupa'nın önde gelen şehir takımlarından biri olduğunun altını çizen Ören, sözlerine şöyle devam etti:

"Spor ruhu güzelliklerle dolu bir şehirde bizim spor gündemimiz her zaman güzel olmalıdır. Bu açıdan rakiplerimizi değerli kılarak, önemseyerek, yenilenin yenene saygı duyduğu anlayışı ortaya koymamız lazım. Spor paydaşları olarak müsabaka öncesi ve sonrası konuşmalarımıza dikkat etmeliyiz. Çünkü sporun ruhu birleştiricidir, barıştır, kardeşliktir. Trabzonspor felsefesinde intikam duygusu yoktur. Hepimiz Türk futboluna, Trabzon futboluna hizmet ediyoruz. Bunun için sahada oynanan oyuna odaklanarak saha dışına çıkmamaya gayret göstermeliyiz."

Ligin 30. haftasında yaşananlar bizi üzdü

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe ile oynanan maçtaki gelişmelerin kendilerini üzdüğünü dile getiren Ören, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu maçın sonunda sadece Trabzonspor'a değil, kentimiz insanına inanılmaz saldırılar olmuştur. Bu bakımdan bizler olayları, bu şehre yapılan algı yönetimini iyi değerlendirip ona göre tavır almalıyız. Öncelikle bu takımla özdeşleşen taraftarlarımızın artık Trabzonspor'a zarar getirecek olayların içerisinde olmamasını ve özellikle İstanbul takımlarına malzeme vermemesini gönülden arzu ediyorum. Zira, Fenerbahçe maçı camiamıza hem maddi hem manevi olarak zarar vermiştir. Unutmayalım ki Trabzonspor sevgimiz ve bordo-mavi renk aşkımız kulübümüze zarar vermediği sürece değerlidir."

Büyük hedefler yüksek harcamalar gerektiriyor

Ören, büyük hedefler peşinde koşmanın büyük harcamalar gerektirdiğine işaret ederek, kulübün mali durumunun kendilerini düşündürdüğünü belirtti: "Bu ekonomik ortamda kendi durumumuza baktığımızda, Türkiye ekonomisinin de ortada olduğu göz önünde tutularak, kredi faiz yükünün çok artması, döviz kurunun bir hayli yükselmesi sıkıntımızı daha da artırmış bulunuyor. Her ne kadar Başkanımız Ertuğrul Doğan ve yönetimi bu hayati sorunu gidermek için canla başla çalışsa da bu borcun altından kalkmak bir hayli güç görünüyor. Ancak borcu azaltmak için de yoğun bir çaba sarf ettiklerini biliyoruz. Umuyoruz ki bu anlamdaki çabaların meyvelerini yakın gelecekte alırız." dedi.

Kulüp borcu 4 milyar 486 milyon lira

Kulübün borcunun 4 milyar 486 milyon lira açıklandığı genel kurula, Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, yönetim ve divan kurulu üyeleri katıldı. ​​​​​​​Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ise bordo-mavili takımın İstanbul'da 'Kartal' adıyla bilinen arazisine ilişkin sürecin hızlanması için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'yi ziyaret ettiğini anlatarak, "Takip ediyoruz, inşallah en kısa zamanda neticelenir. Kulübümüzün ekonomisi noktasında ciddi bir kazanç olur." ifadelerini kullandı.