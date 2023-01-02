Traktörün altında kalan genç öldü
Siirt'te devrilen traktörün altında kalan ve askeri helikopterle hastaneye ulaştırılan 28 yaşındaki Yunus Arslan, bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Merkez Kemerli köyünde fıstık bahçesini süren Yunus Arslan'ın (28) kullandığı traktör, kontrolden çıkarak devrildi.
Kazayı gören bir çobanın haber vermesi üzerine olay yerine giden ailesi ve yakınları, traktörün altında kalan Arslan'ı çıkardı.
Eğlence Jandarma Karakol Komutanlığına götürülen yaralı, Siirt'ten havalanarak bölgeye inen askeri helikopterle alınarak kent merkezinde ambulansa nakledildi.
Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.