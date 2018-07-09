Tren kazasıyla ilgili iki makinist gözaltında

09 Temmuz 2018

Tekirdağ Çorlu'da dün saat 17.00 sıralarında yolcu treni devrildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 10 olan ölü sayısı, bu sabah itibarıyla 24'e yükselmiş, 318 yaralı ise tedavi altına alınmıştı.

Kaza ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Yürütülen soruşturmada iki makinist gözaltına alındı.

Cenazeler ailelerine teslim ediliyor

Öte yandan kazada yaşamını yitirenlerin cenazeleri ailelerine teslim ediliyor.

Kazada vefat edenlerin yakınlarının Çorlu Devlet Hastanesi morgu önündeki acı bekleyişleri sürüyor.

Morgdan gözyaşları içerisinde alınan cenazeler, defnedilecekleri yerlere götürülüyor.

Kazada, anne ve bebeği de yaşamını yitirdi

Tren kazasında hayatını kaybedenler arasında bir anne ve bebeği de bulunuyor.

Kazada Derya Kurtuluş (28) ve bebeği Beren Kurtuluş (10 aylık) yaşamını yitirdi. Anne ve kızının cenazesi, Çorlu Garaj Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

Tren kazasında, üniversiteli Özgenur Dikmen ile ortaokul öğrencisi Gülce Dikmen kardeşler de hayatını kaybetti. Anne Funda Dikmen ise kazada yaralandı.

Tekirdağ'da tren kazası: 24 ölü, 124 yaralı