TRT 1 güncel frekans ayarı nasıl yapılır? (İspanya - İngiltere finali 'sinyal yok' hatası düzeltme)

TRT 1 bugün (14 Temmuz Pazar) saat 22.00’de EURO 2024 final maçını canlı yayınlıyor. İspanya - İngiltere arasındaki dev final öncesi futbolseverler TRT 1 frekans bilgilerini ve TRT 1 frekans güncellemesinin nasıl yapılacağını öğrenmeye çalışıyor.

TÜRKSAT 4a bağlantısıyla maçı izleyecek maç tutkunları için bir başka sorun da ‘sinyal yok’ hatası ile ‘siyah ekran’ problemi… Sinyal yok hatasının çözümü ile siyah ekran sorununun giderilmesi TRT 1 güncel frekans bilgilerinin uydu kumandası üzerinden güncellenmesiyle mümkün.

Peki TRT 1 güncel frekans ayarları nasıl yapılıyor?

İspanya - İngiltere maçını uydu bağlantısıyla TRT 1’den şifresiz ve kesintisiz izlemek için yapılması gereken şey; TRT 1’in güncel uydu, frekans, polarizasyon, sembol oranı ve diğer bilgileri güncellemek.

UEFA kuralları gereği TRT 1’in güncel frekans ayarlarını yapmayanlar, bugünkü EURO 2024 finalini TÜRKSAT 4a uydu bağlantısıyla TRT 1 üzerinden şifresiz izleyemeyecek.

TRT 1 frekans ayarlama işlemi için televizyon ya da uydu alıcısının kumandasının ‘ayarlar’ bölümüne, oradan ‘kanal ayarları’ bölümüne girin. Karşınıza gelecek olan ‘manuel ayarlama’ kısmında aşağıda yer alan güncel frekans bilgilerini girin.

TRT 1 güncel frekans bilgileri

UYDU: Türksat 4A

Frekans: 11794

Polarizasyon: V (Dikey)

Sembol Oranı: 30000

FEC: 3/4

Sinyal yok hatası nedir, nasıl düzeltilir?

Frekans güncellemesi yaptıktan sonra bazı futbolseverlerin ‘TRT 1 Sinyal Yok Hatası’ şeklinde bir uyarı aldığı ifade ediliyor. Böyle bir problem yaşayan kullanıcılar, televizyonlarının ‘gelişmiş ayarlar’ bölümünden ‘kanal ayarlama ekranı’na girerek manuel ayarlama seçeneğini kullanabilir.

* Ekranda bulunan Transponder bölümüne girin.

* TRT tarafından belirtilen ve yukarıda belirtilen yeni TRT 1 frekans bilgilerini girin.

* Güncelleştir seçeneğine tıklayın.

* Tamamlandı ekranına girn.

* Yeni frekans bilgileri girildikten sonra sinyal gücü artacak ve EURO 2024 finalini (İspanya - İngiltere) kesintisiz olarak izleyebilirsiniz.

EURO 2024 finali ne zaman?

Euro 2024 finali İspanya ile İngiltere arasında bugün (14 Temmuz Pazar) 22.00'de başlayacak. Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda gerçekleşecek İspanya - İngiltere finali TRT 1'den canlı yayınlacak.